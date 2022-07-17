يختتم اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي زيارته إلى الجزائر أين تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عشية أمس.

وزار رئيس " الكاف" ملعب الدويرة وكذا المركز التقني لسيدي موسى رفقة رئيس الاتحاد الجزائري للعبة جهيد زفيزف. وفي سياق منفصل، وعد الجنوب إفريقي أنه سيبذل قصارى جهده لضمان العدالة والشفافية في كرة القدم الإفريقية، من خلال الشروع في إصلاح التحكيم.

وقال في هذا الصدد:" لقد سمعت الكثير من الانتقادات حول التحكيم الإفريقي وستطرح هذه القضية قريبًا". وأردف:" سيتم دراسة شفافية ومصداقية الحكم، يجب قياس تفوق أي دولة من خلال الآداء والنتائج وليس من خلال أخطاء التحكيم".

وتابع: "لقد اتفقنا مع الفيفا على تحسين التحكيم الإفريقي وسنفعل كل ما يمكنه أن يكون أفضلية ومصداقية".

وبعدما وجه شكره للجزائر على الاهتمام الذي توليه لبطولة أمم إفريقيا للمحلين 2023 والتي أكد بأنها ستحقق نجاحا كبيرا لجميع إفريقيا ختم موتسيبي تصريحاته بالقول: "شكرا للجزائريين شكرا على الديمقراطية في جنوب إفريقيا وهي العبارة التي رددها لرئيس الجمهورية في إشارة منه إلى مرور الراحل نيسلون مانديلا بالجزائر".

يذكر أن موتسيبي سيعود إلى الجزائر، شهر سبتمبر المقبل لحضور حفل قرعة " شان" 2023.