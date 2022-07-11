أعلنت وزارة الثقافة والفنون أمس الأحد عن تفاصيل دفتر شروط للاستفادة من البرنامج الخاص بنشر مجموعة من المؤلفات الأدبية الجديدة باللغتين العربية والأمازيغية وبتقنية البراي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

يدخل هذا البرنامج، حسب دفتر الشروط الذي نشرته الوزارة، في إطار دعم المؤلفين والناشرين حرصا من القطاع على الاستمرار في تحفيز وتشجيع كل الفاعلين في ميدان الإبداع وإنتاج الكتاب المطبوع لتيسير وصوله إلى القارئ.

ويدخل هذا المشروع حسب الوزارة في سياق انتهاج سياسة جديدة تضمن تقديم الدعم إلى فئات عريضة ومتباينة مع تشجيع الطاقات الشابة ورفع مستوى المهنية في مجال الكتاب والنشر من أجل ترقية ثقافة المطالعة وإثراء المكتبة الجزائرية بمؤلفات جديدة.

وذكرت الوزارة أن هذا البرنامج موجه للمؤلفين ودور النشر الجزائرية إلى جانب الجمعيات الثقافية التي تنشط في مجال نشر الكتاب ومرافقة المؤلفين والمبدعين في حقل الرواية التاريخية باللغة العربية والأمازيغية وكتاب الطفل (قصة تاريخية وأعلام جزائرية) والكتب الفاخرة إضافة إلى طبعات بتقنية البراي.

ويشترط على الراغبين في الاستفادة من البرنامج وضعية قانونية سليمة ونشاط منتظم في مجال النشر والكتاب كما يجب أن يعالج الكتاب موضوعا جديدا ومبتكرا.

ويمكن الاطلاع على شروط الاستفادة من البرنامج والخطوات الواجب إتباعها على موقع وزارة الثقافة والفنون.