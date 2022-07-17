كشف تقرير فرنسي، أن الدولي الجزائري زين الدين فرحات الذي يتواجد دون فريق أنهى التزامه مع نادي نيم تلقى عروضا من ناديي مونبولي وسلتيك الأسكتلندي.

وأكد موقع " فوت ميركاتو"، أن اللاعب السابق للوهافر الفرنسي على أعتاب الدوري التركي إذ من المنتظر أن يوقع خلال الأيام القليلة القادمة عقده مع نادي ألانيا سبور التركي الناشط ضمن الدرجة الأولى.

المصدر ذاته أوضح أن إدارة الفريق وضعت" زينو" كأولوية خاصة بعد رصدهم لغلاف مالي معتبر من أجل الميركاتو.

وختم "فوت ميركاتو"، إن المدرب فرانشيسكو فاريولي يعرف جيدا عقلية لاعب خط الوسط الهجومي، وهو مقتنع بأنه يتناسب تماما مع فلسفة ناديه.