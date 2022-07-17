حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موعد انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالبلديات المعنية بالانتخابات الجزئية وذلك ابتداء من 20 جويلية وإلى غاية 28 من الشهر الجاري.

ودعت السلطة في بيان لها، اليوم الإثنين، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية والبالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، (يوم 15 أكتوبر) تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم ببلدية إقامتهم، مشيرة إلى أن مكاتب اللجنة تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية 16.30 مساء عدا يوم الجمعة.

فيما يخص المواطنون المقيمون في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية -تضيف السلطة-إنه يمكنهم أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات الآتية: بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.

وقد وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، مرسوما رئاسيا لانتخابات جزئية في بلديات: فرعون، مسينة، توجة وآقبو بولاية بجاية وآيت حمود وآيت بومهدي في تيزي وزو.