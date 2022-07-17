أعلنت وزارة العدل عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية دورة جوان 2022، والتي جرت تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث قدرت نسبة نجاح فئة المحبوسين بـ 42.57% وجاء في بيان لوزارة العدل عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه تم تسجيل هذه السنة 5111 محبوس ممتحن في شهادة البكالوريا، بزيادة تفوق 17.65% مقارنة بدورة 2021، منهم 4984 رجال، و127 نساء، موزعين على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، وكانت النتائج وفق مايلي: مجموع الناجحين: 2176 ناجحا بنسبة قدرت بـ 42.57 %منهم 2101 ناجح من فئة الرجال بنسبة 42.15% و75 ناجحة من فئة النساء بنسبة 59.06%.

تجدر الإشارة إلى تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين بـ 193 مقارنة بدورة 2021. وأضاف البيان، أن أكبر عدد من الناجحين سجل بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل الأغواط بـ 245 ناجحا، وبالنسبة لأحسن معدل لفئة الرجال فقد تم تسجيله بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تازولت(باتنة) بـمعدل 18.13، أما بالنسبة لفئة النساء فقد سجل أحسن معدل بمؤسسة الوقاية أولاد ميمون (تلمسان)بـ 16.90.