توفي شخصان وجرح أربعة آخرون في حادث مرور وقع اليوم في حدود الخامسة والنصف صباحا، إثر اصطدام سيارة سياحية من نوع "لوقان داسيا" بسيارة أجرة من نفس النوع، على مستوى الطريق الولائي رقم 9 في شطره الرابط بين بلديتي عين كرمس وفرندة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و 72 سنة، قدمت لهم الإسعافات الأولية بمكان الحادث من طرف أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة عين كرمس، قبل أن ينقلوا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية مختار شيخاوي ببلدية عين كرمس، لم يذكر وجود وفيات بعين المكان، لكن مصالح الدرك أكدت تسجيل وفاة شخصين حسب صفحتها المخصصة للإعلام المروري، و هو ما أكدته مصادر محلية قالت أن عددا من الجرحى حولوا إلى مستشفى ابن سينا بفرندة ولفظ إثنان منهم أنفاسهما الأخيرة.