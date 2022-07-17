أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال خلال زيارة عمل إلى البويرة، أمس الأحد، عن انجاز كابل تحت بحري بـ 250 كلم نحو إيطاليا انطلاقا من سواحل عنابة والذي يهدف إلى ترقية الصادرات بين البلدين.

وقال عجال خلال ندوة صحفية على هامش جلسة عمل مع السلطات المحلية وممثلي المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر ومستثمرين، إن الجزائر ستتوفر على قدرة إنتاجية من الكهرباء تقدر بـ 30.000 ميغاواط في أفاق 2031 /2032، في المقابل إن القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد تزيد عن 24.000 ميغاواط.

وأضاف المسؤول عن مجمع سونلغاز إننا "نتوفر اليوم على قدرة إنتاجية من الكهرباء تقدر بحوالي 24.000 ميغاواط مقابل متوسط استهلاك سنوي لا يتعدى 14.000 ميغاواط".

وتابع قوله إن هذه القدرة التي هي "جد معتبرة" من شانها "أن تزيد من الاستثمارات الجارية والتي تقدر بـ 6.000 ميغاواط".

أما في مجال الصادرات فإن الرئيس المدير العام لسونلغاز قد ذكر بأن الجزائر تصدر 500 ميغاواط نحو تونس وهي كمية معتبرة".