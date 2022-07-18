جرت اليوم الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية محادثات ثنائية بين وفدي الجزائر وإيطاليا تخص عدة قطاعات، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام.

وقد جمعت هذه اللقاءات الثنائية كلا من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، مع نظرائهم الإيطاليين.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي كان قد شرع، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى الجزائر وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء من الحكومة.