أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رفقة رئيس الوزراء الإيطالي دراغي، على توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تخص عديد القطاعات.

وتشمل الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، قطاعات المقاولاتية والاستثمارات والأشغال العمومية والتعاون الصناعي والطاقوي والطاقات المتجددة، وغيرها.

وشملت مذكرات التفاهم المجالات:

- مذكرة تفاهم حول الصناعة الصيدلانية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الإيطالية

- مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكونفدرالية الصناعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة

- مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الوطنية لجذب الاستثمارات وتطوير المؤسسات

- مذكرة تفاهم حول الوقاية من الفساد ومكافحته

- مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية

- مذكرة تفاهم حول المؤسسات الناشئة

- مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية

- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي

- إعلان نوايا في مجال البحث العلمي

- حول التعاون في المجال الطاقوي والطاقات المتجددة

- بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل في البلدين

- مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، تكافؤ الفرص، التنمية والعائلة

- مذكرة تفاهم في مجال حماية التراث التاريخي

- إعلان نوايا حول التعاون في المجال الدبلوماسي