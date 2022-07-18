أعلنت، شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الإثنين، عن تسجيل تذبذب في عملية التزود بالمياه الشروب عبر بلديتين شرق العاصمة.

وقالت سيال في بيان لها، إنه عقب وقوع عطب على مستوى محطة رئيسية لإنتاج المياه الشروب، تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) الإثنين 18 جويلية 2022 إلى غاية نهاية الأشغال بعملية صيانة لهذه المحطة.

وأضاف البيان أن هذه الأشغال تقام على مستوى بلدية برج الكيفان، وستخلق تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:

- بلدية برج الكيفان: حي فايزي، الدوم، علي عمران 3، حسن الجوار، سيلفا، سيدي دريس، علي صادق 1و2 وحي اسطمبول.

- بلدية برج البحري: شاطئ كوكو، حي كوسيدار، حي قعلول، حي المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين، ذراع القندول والأرض العائلية.