كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إمضاء اتفاق مشترك غدا بين أوكسيدونتال، أيني، توتال بقيمة 4 ملايير دولار، يخص تزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.

وأكد رئيس الجمهورية في ندوة صحفية مشتركة بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي، أن المحادثات مع ماريو دراغي كانت مكثفة وتجسد حقيقة قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، معربا "عن ارتياحه لتوقيع البلدين على عدد هام من الاتفاقيات ما يعكس حرصنا على تعزيز الروابط التاريخية العريقة التي تجمعنا بإيطاليا"

وأضاف الرئيس إن علاقاتنا الاقتصادية المتميزة وانعقاد منتدى الأعمال الجزائري - الإيطالي هذه الأمسية سيكون بمثابة لبنة أساسية لدعم الاستثمار المنتج بين الشركات والمؤسسات من كلا البلدين

وقال تبون، إننا "سجلنا تطابق كبيرا في الرؤى حول القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على مستوى منطقة المغرب العربي، كما "سجلنا تطابقا كليا حول الملفات الكبرى والوضع السائد في ليبيا، مالي، ومنطقة الساحل".

وأكد الرئيس أننا اتفاقنا مع شركائنا الايطاليين، على دعم مجهودات المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية وبعثة المينورسو لتسوية النزاع في المنطقة

وجدد رئيس الجمهورية التزام واستعداد الجزائر أن تكون من المزودين لأوروبا بالطاقة الشمسية المتجددة والطاقة الكهربائية التقليدية

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، على وجود علاقة متميزة مع الجزائر ولدى روما إرادة كبيرة لتعزيزها مستقبلا، مشيرا إلى أن التعاون الكثيف بين بلدينا سيتوسع ليشمل الطاقة والعدل وانتقال التكنولوجيا.

وأضاف دراغي، أنه في الآونة الأخيرة أصبحت الجزائر المزود الأول بالطاقة لإيطاليا، مؤكدا أن اجتماع القمة اليوم يؤكد أهمية التزام البلدين بتوطيد السلام في العالم، والصداقة الوثيقة بين بلدين مهمة لمواجهة مختلف التحديات.

وختم دراغي أنه "يود مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الجزائر لمواجهة مختلف الصعاب".