رفضت لجنة الطعون التابعة لـ"الفاف" الطعنين اللذين تقدم بهما كل من رئيس نصر حسين داي، كمال سعودي وكذا رئيس أولمبي المدية، دمرجي، على هامش الجمعية العامة العادية للفدرالية والقاضي بإبقاءهما في الرابطة الأولى، على اعتبار أن الجمعية الاستثنائية التي تّم فيها تغيير نظام المنافسة لم تكن شرعية-حسبهم- بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين العام السابق للفاف، دبيشي، الذي أكد أنه لا يحق لأندية الرابطة الثانية حضور الجمعية العامة وأن الجمعية التي حضروها في فترة سابقة غير شرعية.

وقد علمت "الخبر" من مصادرها الخاصة أن الرفض كان من ناحية المضمون بحيث تّم التأكيد لهم أن سقوطهما إلى الرابطة الثانية لا نقاش فيه تبعاً للقوانين التي تضبط مجريات البطولة وكذا من ناحية الشكل بحيث كان لا بد عليهم-حسب الفاف- توكيل محامي للدفاع عن قضيتهما بالإضافة إلى وجوب دفع خمسة ملايين سنتيم لكل واحد منهما لدراسة الملف.