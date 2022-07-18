أنقذ المنتخب الوطني لكرة اليد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما أطاح بنظيره الغيني في مقابلة تحديد المركز الخامس وضمن تأهله إلى مونديال 2023.

ولم يكن فوز زملاء المخضرم مسعود بركوس سهلا أما منافس عنيد وقف الند للند أمام "الخضر" الذين عرفوا كيف يحسمون المواجهة بفارق هدف وحيد (27-26).

وكان للحارس المتألق خليفة غضبان دور كبير في تفادي خسارة ثانية ضد نفس المنافس، الذي أحدث المفاجئة في الدور الأول أمام صاحب 7 كؤوس إفريقية محققا فوزا تاريخيا بنتيجة 28-22.

وبهذا سيكون أشبال المدرب رابح غربي على موعد مع المشاركة في الحدث العالمي المقرر في بولندا والسويد مطلع السنة المقبلة، لكن قبل ذلك يتطلع عشاق الكرة الصغيرة إلى تغيير الكثير من الأمور داخل الهيئات المسيرة لثاني رياضة شعبية في الجزائر، التي تعاني في الفترة الأخيرة إلى درجة أن المنتخب الأول أصبح يجد صعوبة في الفوز على منتخبات مثل غينيا، الكونغو الديمقراطية والغابون.

للتذكير فقد أجريت مطلع الشهر الحالي قرعة كأس العالم لكرة اليد، حيث سيتواجد السباعي الجزائري (خامس إفريقيا) في المجموعة الخامسة الصعبة رفقة كل من العملاق الألماني، صربيا وقطر.