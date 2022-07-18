كشف المدير العام لمجمع "نفطال"، مراد منور، على هامش فعاليات الطبعة الرابعة للأيام العائلية "فاميلي دايز"، بالبليدة، اليوم الإثنين، أن شركته قامت بمبادرات تجارية نحو دول الساحل الإفريقي بتسويق مواد بترولية مثل زيوت المحركات الصناعية بغرض تعزيز العلاقات التجارية مع مثل هذه الدول وللتنويع وتوسعة الصادرات.

وأضاف مراد منور أن مجمع "نفطال" يحرص على تسويق مثل الزيوت الصناعية، بحكم الخبرة التي أصبحت تحوز عليها الشركة، و امتثالا في شق آخر للتوصيات وتعليمات السلطات العليا بشأن "تنمية الصادرات"، فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار.

وكشف ذات المسؤول أن "نفطال" لديها مشاريع استثمارية تخص أنابيب النقل للغاز المميع، وأيضا للبنزين والمازوت، و أن هذه الاستثمارات ستوفر تكلفة أقل من جهة وتضمن ربح الوقت وعنصر الأمن والسلامة.