Le Président-directeur général (P-dg) de la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers "Naftal", Mourad Menouar, a annoncé lundi à Blida, la signature de contrats commerciaux, actuellement en vigueur, avec des pays du Sahel, dont la Mauritanie, le Niger et le Mali, pour notamment l’exportation d’huiles de moteur et d’huiles industrielles, les produits pétroliers étant du domaine exclusif de Sonatrach.

Après avoir déploré le fait que le volume des échanges commerciaux avec ces pays "n'est pas à la hauteur de nos ambitions", pour plusieurs causes, notamment la difficulté d'acheminement de ces produits vers ces pays, en raison des conditions géographiques et du climat, le P-dg de Naftal a affirmé la "détermination de son entreprise à surmonter ces difficultés et à doubler d’efforts pour accroître le volume de ses échanges commerciaux".