كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن عدد الهيئة الناخبة المعنية بالمحليات الجزئية في ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وقال شرفي في ندوة صحفية، عقدها اليوم بالجزائر العاصمة، أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 57894 ناخب وهذا قبل المراجعة الاستثنائية.

وأضاف ذات المسؤول أنه أصدر 5 قرارات بعد صدور المرسوم الرئاسي الذي استدعى من خلاله رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، مضيفا أن عدد المقاعد في البلديات الست المعنية بلغ 90 مقعدا، فيما يبلغ عدد المترشحين 108 مترشحا.

ويبلغ عدد مراكز التصويت في هذه البلديات الستة، 51 مركزا، وكذا 171 مكتب تصويت، فيما يبلغ عدد المؤطرين 1452 مؤطرا.