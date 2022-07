Le président de l’autorité nationale indépendante des élections Mohamed Chorfi a révélé, ce lundi, le nombre du corps électoral concerné par les élections locales partielles qui se dérouleront dans le deux wilayas de Tizi-Ouzou et de Béjaïa.

Dans une conférence de presse qu’il a animée à Alger, Chorfi a indiqué que le corps électoral est estimé à 57.894 électeurs, après révision exceptionnelle des listes électorales.

Après publication du décret présidentiel convoquant le corps électoral par le président de la République, Chorfi a pris cinq décisions dans ce sillage.

Le nombre de sièges dans les six communes concernées par ces élections est de 90, alors que le nombre de candidats est de 108, a ajoute Chorfi.

Pour ce qui est du nombre des centres de vote dans ces six communes, Chorfi a expliqué qu’ils sont de l’ordre de 51 et de 171 bureaux de vote, pendant que les encadreurs sont estimés à 1452.