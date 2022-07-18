أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين بالجزائر، أن الجزائر تعد "شريكا رئيسيا" لبلاده في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح دي مايو في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي أن "الجزائر شريك رئيسي لإيطاليا في البحر الأبيض المتوسط, ليس فقط في المجال الاقتصادي".

وفي هذا الإطار، لفت إلى الانجازات المحققة في مجال التعاون الثنائي وتعزيز الحوار الاستراتيجي, لاسيما في ظل الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى إيطاليا, والتي ترجمت من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات في قطاع الطاقة وفي عدة قطاعات أخرى.

وأكد الوزير في نفس السياق استعداد بلاده للاستفادة من فرص التعاون مع الجزائر التي تمثل أيضا "أول شريك لإيطاليا في إفريقيا"، مجددا التزام بلاده لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر.

واعتبر أن الشركات الايطالية تجد أمامها اليوم عدة مزايا تنافسية وفرص للاستثمار في الجزائر، يمكن استغلالها، في قطاعات التحول الطاقوي وتطوير الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة والمؤسسات المصغرة والصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات.

يذكر أن افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي, جرى تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بحضور أعضاء من حكومتي البلدين.