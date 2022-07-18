عبر مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، رابح غربي، عن سعادته بحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2023 بالسويد وبولندا، بعد تجاوز غينيا في مقابلة تحديد المركزين الخامس والسادس خلال بطولة الأمم الإفريقية الـ 25 لكرة اليد والتي استضافتها مصر على مدار عشرة أيام.

وقال غربي في تصريحات، خلال ندوة صحفية، نقلتها صحيفة "الأهرام":" المباراة لم تكن سهلة بالمرة، فقد تعاملنا معها على أنها مباراة نهائية فهي مباراة على مقعد تأهيل واحد للمونديال، لعبنا مع غينيا في الدور الأول وكانت مفاجأة، واليوم أيضا قدموا أداء متميزا أشكرهم عليه ولكن الحمد لله تأهلنا".

وأضاف الناخب الوطني: "أعد فريقا للمستقبل يمكنه العطاء لثلاث وأربع بطولات إفريقية قادمة.. ولكن الآن من الصعب فعل أي شيء لعبنا دورة ألعاب المتوسط وإفريقيا وها نحن حققنا التأهل للمونديال أما ما دون ذلك صعب الآن".

واختتم غربي تصريحاته :"مجموعتنا بالمونديال صعبة وقوية ألمانيا وقطر وصربيا يشاركون في المونديال دائما وفي حالة جاهزية، ومنهم من يستعين بمجنسين، ولكن اعتقد أن الخريطة العالمية ستختلف قريبا بالأخص بعد زيادة عدد الفرق المشاركة بالمونديال والسماح لقارتي إفريقيا وآسيا بمشاركة المزيد من الفرق بالإضافة إلى احتراف اللاعبين بالدوريات الكبرى، وها هو مستوى البطولة الإفريقية يفاجئنا باختلاف كامل عن بطولة 2020، بعيدا عن المنتخب المصري الأفضل، ها نحن نرى الرأس الأخضر في النهائي ومستوى غينيا والكونغو وأنغولا والسنغال الجميع كان يتنافس المستوى في تصاعد والقادم مختلف".