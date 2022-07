Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République d'Italie, Luigi Di Maio, a affirmé lundi à Alger que l'Algérie était "un partenaire clé" de son pays en Méditerranée.

Dans son allocution à l'ouverture du Forum économique algéro-italien, M. Di Maio a souligné que "l'Algérie est un partenaire clé de l'Italie en Méditerranée, et leur coopération ne se limite pas uniquement au domaine économique".

A cet effet, il a mis en avant les réalisations accomplies en matière de coopération bilatérale et de promotion du dialogue stratégique, notamment à la lumière de la récente visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Italie, couronnée par la signature de plusieurs conventions dans le secteur de l'énergie entre autres.

Le ministre italien a affirmé, dans ce sens, la disponibilité de son pays à saisir les opportunités de coopération offertes avec l'Algérie, "premier partenaire de l'Italie en Afrique", réaffirmant l'engagement de son pays à œuvrer pour l'élargissement des relations économiques et commerciales avec l'Algérie.

Il a estimé, en outre, que les entreprises italiennes se trouvent aujourd'hui face à plusieurs avantages concurrentiels et opportunités d'investissement exploitables en Algérie dans les secteurs de la transition énergétique, du développement de l'hydrogène vert, des nouvelles technologies, des micro-entreprises, de l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire et autres secteurs.