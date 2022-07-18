تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر، مساء اليوم الاثنين، لإجلاء جثة شاب يبلغ من العمر 27 سنة عليها أثار ضربات بواسطة ساطور وذلك بمحاذاة الطريق الوطني رقم 4 بقرية "زغلول", حسبما علم لدى ذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر بأن جثة الضحية التي كانت عليها آثار ضربات بواسطة ساطور، تم العثور عليها بالقرب من سيارته السياحية التي كانت مركونة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 4 في شطره الرابط بين بلدية زهانة (ولاية معسكر) وحدود ولاية وهران وذلك على مستوى قرية "زغلول" بذات الجماعة المحلية.

وقام أعوان الحماية المدنية بنقل جثة الضحية بمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لسيق.

ومن جهتها قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب وفاة هذا الشاب.