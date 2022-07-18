غادر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي, السيد ماريو دراغي, مساء اليوم الاثنين الجزائر, عقب زيارة عمل قام بها على رأس وفد وزاري هام, كللت بالتوقيع على 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون تشمل عدة قطاعات.

وكان في توديع السيد دراغي بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, و أعضاء من الحكومة.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات عقب انعقاد القمة الرابعة بين حكومتي البلدين بمقر رئاسة الجمهورية, تحت إشراف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي.

ويتعلق الأمر بمذكرات تفاهم تتعلق بقطاعات الصناعات التقليدية والصناعات الصيدلانية والمقاولاتية وتطوير الاستثمار والوقاية من الفساد ومكافحته والأشغال العمومية والمؤسسات الناشئة والتعاون الصناعي والطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التنمية الاجتماعية والتضامن.

كما وقعت الجزائر وإيطاليا أيضا على اتفاقية تعاون في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي وبروتوكول تعاون في قطاع العدل وإعلان نوايا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدبلوماسي.

وكان رئيس الجمهورية قد تحادث قبل ذلك, على انفراد, مع السيد دراغي.

كما شكلت هذه الزيارة فرصة لعقد المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي الذي افتتحت أشغاله تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي, بحضور أعضاء من حكومتي البلدين, وهو الحدث الذي عرف مشاركة أزيد من 500 رجل أعمال من كلا البلدين.