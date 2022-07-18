تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح مثيرة لزوابع رملية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من صبيحة هذا اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات تيسمسيلت، عين ڤزام، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، البيض، سعيدة، المدية والبويرة. وقد تتعدى كمية الأمطار المتوقعة 15 ملم محليا.

من جهة أخرى ستشهد ولايات تيميمون، عين صالح، أدرار وتندوف بداية من صبيحة هذا الثلاثاء إلى الساعة السادسة مساء هبوب رياح مثيرة لزوابع رملية قد تتعدى سرعتها 50 كلم.