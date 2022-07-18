استدعى القضاء التونسي، رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، للاستماع لإفادته اليوم الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب.

وذكرت قناة "الزيتونة" التونسية، أن "قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" وذلك اليوم الثلاثاء".

وأوضحت أن "الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه"، مضيفة أنه "سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع الغنوشي تنديدا بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".

وكانت وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 جويلية الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.

من جانبها، أكدت حركة النهضة التونسية، أن "إصرار سلطة الانقلاب على ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية".

في هذه الأثناء، توقع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء. ونقل موقع "تونس كلوب" عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق.