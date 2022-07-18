برمجت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين رحلة بحرية إضافية استثنائية لنقل المواطنين العالقين بمدينة أليكانتي الإسبانية إلى وهران بعد غد الخميس، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة النقل.

وأوضح البيان أنه "في إطار التكفل بالمواطنين العالقين بمدينة أليكانتي الإسبانية، والحائزين على تذاكر سفر مفتوحة، تعلن الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن برمجة رحلة بحرية إضافية استثنائية على متن السفينة -طاسيلي 2- على خط أليكانتي - وهران، وذلك يوم الخميس 21 جويلية 2022".

وعليه، يضيف نفس المصدر، "يطلب من المواطنين الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة، التقرب من مصالح المؤسسة بأليكانتي، من أجل التسجيل على قائمة السفر".

كما أشار البيان إلى أنه "يمكن لباقي المواطنين، ممن يعنيهم الأمر، وفي حدود الأماكن المتوفرة، اقتناء تذاكر للسفر على نفس الرحلة".