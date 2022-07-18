ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب من الجلسة السابقة، وتقليص الخسائر التي لحقت بها خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف بشأن شح المعروض.

وتأرجحت أسعار الخام في الفترة الأخيرة بين المخاوف بشأن الإمدادات، إذ أدت العقوبات الغربية على الخام الروسي وإمدادات الوقود بسبب الصراع في أوكرانيا إلى تعطيل التدفقات التجارية إلى شركات التكرير والمستخدمين النهائيين، بالتزامن مع تزايد المخاوف من أن جهود المصارف المركزية لترويض التضخم المتزايد قد تؤدي إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يخفض الطلب على الوقود في المستقبل.

بحلول الساعة 07:53 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.42 بالمائة، مسجلًا 106.72 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 0.50 بالمائة، إلى 103.11 دولارًا للبرميل.

وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أوت غدا الأربعاء، وكان العقد الآجل الأكثر نشاطا تسليم سبتمبر عند 99.74 دولار للبرميل، بارتفاع 32 سنتًا.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع بأكثر من 5 بالمائة، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الغاز من روسيا.