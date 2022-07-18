توفي مساء أمس الإثنين بسطيف المجاهد محمد الهادي الشريف المدعو جنادي أحد مؤطري مسيرة الثامن ماي 1945 بسطيف عن عمر ناهز 99 سنة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من أفراد عائلته.

وقد شارك الفقيد في مسيرة الثامن ماي 1945 من مكان انطلاقها من أمام مسجد أبي ذر الغفاري بحي محطة القطار بوسط مدينة سطيف، الذي ظل يقطن به إلى اليوم إلى غاية وصولها أمام مقهى فرنسا سابقا (النصب التذكاري المخلد لروح أول شهيد في تلك الأحداث الدامية سعال بوزيد حاليا).

كما يعد المجاهد الراحل محمد الهادي الشريف أحد مناضلي الحركة الوطنية، حيث ظل ينقل شهاداته الحية لجيل الاستقلال وبأدق التفاصيل، حيث أدلى في 8 ماي الأخير بشهادته في ندوة تاريخية بجامعة محمد لمين دباغين (سطيف-2). وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقبرة سيدي الخير بمدينة سطيف.

وبهذه المناسبة الأليمة قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة لعائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد والكفاح بخاص التعازي وأصدق المواساة سائلا المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.