أسفر حادث تصادم حافلة لنقل المسافرين بشاحنة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 33 آخرين.

وقد انتقل محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إلى موقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة التفاصيل، حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

وتشير البيانات الأولية إلى أن شاحنة للنقل بمقطورة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير العجلة، بينما اصطدمت بها من الخلف الحافلة القادمة من محافظة سوهاج متجهة إلى القاهرة.