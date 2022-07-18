تدخلت إسعافات الحماية المدنية صبيحة اليوم في حدود الساعة 08سا 42 د بحي بن جرمة بالجلفة لأجل حادث انفجار قارورة غاز داخل محل لبيع الخبز التقليدي بالقرب من السوق المغطاة، خلف الحادث إصابة ثلاثة أشخاص، امرأة لها حروق من الدرجة الثالثة تبلغ من العمر 45 سنة. وشابين 30 و27 سنة أحدهم أصيب بحروق من الدرجة الأولى وآخر في حالة صدمة.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتحويلهم إلى استعجالات مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

كما تم تسجيل بعض الخسائر المادية تمثلت في انهيار سقف المحل وتشقق درانه، بالإضافة إلى تضرر جزئي لمحلين مجاورين.