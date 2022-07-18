عاد صباح اليوم الثلاثاء أول فوج من حجاج ولايات جنوب شرق البلاد إلى أرض الوطن عبر مطار عين البيضاء بورڤلة بعد أداء مناسك الحج لموسم 1443/2022.

ويبلغ عدد حجاج ولايات جنوب شرق البلاد ضمن الفوج الأول 302 حاج وحاجة، حيث تم التوفير لهم جميع الظروف لاستقبالهم بما فيها المراقبة الطبية.

وبرمجت سبع (7) رحلات جوية برسم حج 2022 لنقل ما يقارب 2.740 حاج وحاجة من ولايات ورڤلة والوادي وغرداية وإليزي وجانت وتمنراست وتڤرت والمنيعة والمغير بمعدل 290 راكبا في كل رحلة، حسبما أوضحت المديرية الجهوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وينتظر أن تتواصل رحلات العودة من البقاع المقدسة تباعا إلى غاية 31 جويلية الجاري، كما جرى توضيحه.