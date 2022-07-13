كشفت السلطات السعودية عن المعلومات المتعلقة بأداء فريضة الحج خلال الموسم الحالي، حيث نشرت تقريرا لها عن كميات مياه زمزم التي تم توزيعها في 15 يوما خلال أداء فريضة الحج.

ونقلت وكالة "إسلام نيوز" نقلا عن المديرية العامة للحرمين الشريفين أن "السلطات قامت بتوزيع نحو 12 مليون ليتر من مياه زمزم على الحجاج وضيوف بيت الله الحرام، وذلك خلال 15 يوما من مراسم الحج في مكة المكرمة".

وحسب التقرير تم توزيع نحو ثلاثة ملايين عبوة من مياه زمزم المباركة، بالإضافة إلى عبوات من سعة 40 لترا تم توزيعها على الحجاج الضيوف القادمين من الخارج.

وشارك في عمليات توزيع المياه نحو 1150 شخص و80 روبوتا، وذلك بعد عمليات تعقيم حاويات المياه بانتظام باستخدام منتجات صديقة وغير ضارة بالبيئة.