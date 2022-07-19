قال المدير الفرعي المكلف بحماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات، سعيد فريطاس، إن كل الأجهزة العمالياتية في حالة تأهب لمكافحة حرائق الغابات.

وأوضح فريطاس في تصريحات على أمواج القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه "تم وضع استراتيجية خاصة من أجل الوقاية ومكافحة حرائق الغابات" وأن "كل الأجهزة العمالياتية خاصة على مستوى محافظة الغابات وبمشاركة مختلف القطاعات الفاعلة في حماية الغابات من الحرائق جاهزة ومجندة تحسبا لأي طارئ".

وأضاف المدير الفرعي المكلف بحماية الثروة الغابية أن "يتم حاليا تتبع الأحوال الجوية والتغيرات المناخية التي قد تتسبب في انتشار حرائق الغابات".

جدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعلنت عن حالة تأهب قصوى وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات، وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

ويندرج هذا الإجراء في إطار السهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بمحاذاة الوسط الغابي.