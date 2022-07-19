توفي 36 شخصا وأصيب 1860 آخرون بجروح متفاوتة في 1335 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 10 الى 16 جويلية الجاري عبر مناطق متفرقة من الوطن، حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية إليزي بوفاة 6 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 14 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر وقوع حادثي مرور.

وخلال نفس الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 23480 تدخل على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين، بالإضافة إلى12640 تدخل تم خلاله إسعاف وإجلاء 12447 جريح ومريض إلى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2288 تدخل سمح بإخماد 3032 حريق منها منزلية، صناعية ومختلفـة، أهمها بولاية الجزائر، حيث سجل 211 تدخل على إثر 170 حريق.