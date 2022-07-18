كشف موقع "مينا ديفونس" أن الجزائر قررت إلغاء صفقة مع إحدى الشركات الإسبانية، والمتعلقة بتزويدها بطائرات قاذفة للمياه من أجل إطفاء حرائق الغابات.

وأشار ذات المصدر أنه تم إلغاء عقد الخدمات المقدمة من شركة "بليسا"، المساهم في شركة "إير نوستروم".

ويأتي هذا القرار في ظل الأزمة الديبلوماسية التي تمر بها العلاقات بين البلدين منذ التحول المفاجئ في موقف إسبانيا من القضية الصحراوية.

وكانت الجزائر قد أعلنت التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعتها مع إسبانيا عام 2002.

واستأجرت الجزائر، الشهر الماضي، طائرة إطفاء روسية من طراز "Berieve BE 200" لاستخدامها في إطفاء حرائق الغابات.