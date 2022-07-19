أوقفت مصالح الأمن الولائي شخصا بمدينة باتنة واثنين آخرين مسبوقين قضائيا بعين التوتة وولاية شرقية مجاورة وبحوزتهم كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة ومخدرات ومبلغين مالييين من عائدات الترويج.

ونقلت إذاعة باتنة الجهوية عن ذات المصالح اليوم الثلاثاء، إن فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات للأمن الولائي أقفت شخصا بمدينة باتنة وعثرت داخل شاحنته الصغيرة على 18000 كبسولة من الحبوب المهلوسة، كما حجزت 15 غراما من الكوكايين من إحدى الولايات المجاورة مع مبلغ مالي يقدر بـ 48000 دج من عائدات الترويج.

وأقفت في عملية أخرى شخصين مسبوقين قضائيا بكل من مدينة عين التوتة وإحدى الولايات الشرقية المجاورة أحدهما كان على متن مركبة نفعية أين تم حجز 16688 كبسولة من المهلوسات بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 12500 دج من عائدات الترويج حيث بلغت الكمية الاجمالية المحجوزة 34688 كبسولة.

وأضاف نفس المصدر إنه بعد استيفاء كل إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.