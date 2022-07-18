أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، عن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، في زيارة نادرة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، لعقد قمة مع نظيريه الإيراني والتركي.

وتعمل الدول الثلاث معا لخفض العنف في سوريا على الرغم من دعمها لأطراف متناحرة في الحرب. وروسيا وإيران هما أقوى داعمين للرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم تركيا المعارضين المناهضين له.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ عملية أخرى في شمال سوريا تعارضها طهران وموسكو. وفي إيران.

كما سيلتقي بوتين وأردوغان لمناقشة اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وفي رسالة واضحة إلى الغرب مفادها أن روسيا ستسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران، سيلتقي بوتين بأقوى سلطة في الجمهورية الإسلامية، الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية.