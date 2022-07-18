بلغ حجم الصادرات خلال السداسي الأول من سنة 2022 عبر ميناء وهران 2 مليون و204 ألف طن مقارنة بـ 837 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مؤسسة ميناء وهران.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح مراقب التسيير بمؤسسة ميناء وهران سيد أحمد بورويس أن كمية المواد المصدرة عبر ميناء وهران خلال السداسي الأول من سنة 2022 بلغت 2 مليون و204 ألف طن بزيادة تقدربـ163 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 (837 ألف طن).

وجاءت مادتا الإسمنت والكلينيكر غير الموضبة على رأس المواد المصدرة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ 1 مليون و727 ألف طن تليها المواد الحديدية بـ 262 ألف طن ثم المواد المصدرة عبر الحاويات بـ 165 ألف طن إضافة إلى مواد أخرى، حسب بورويس.

وتجاوز حجم المواد المصدرة خلال السداسي الأول من سنة 2022 مجموع الكميات المصدرة خلال سنة 2021 كاملة التي عرفت تسجيل 1 مليون و780 ألف طن من الصادرات شكلت مادتا الإسمنت والكلينيكر أكثر من 50 بالمائة منها.

ومن جهة أخرى، تراجعت الواردات عبر ميناء وهران خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ 29 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 لتصل إلى 3 ملايين و386 ألف طن مقارنة بـ 4 ملايين و793 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وجاءت الحبوب على رأس المواد المستوردة عبر ميناء وهران بحوالي 1.3 مليون طن تليها بذور السوجا بـ 862 ألف طن ثم الواردات عبر الحاويات بـ 683 ألف طن.