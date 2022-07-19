أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الوضع الحالي بالجزائر ليس مقلقا بالرغم من ارتفاع الإصابات بجائحة كورونا من جديد، ولهذا يجب الشروع في تحضير الطواقم الطبية والمصالح تحسبا لإمكانية ارتفاع عدد الإصابات وتسجيل موجة جديدة.

وقال وزير الصحة في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء على هامش زيارة تفقد إلى بعض المرافق بالعاصمة، إنه سيتم العودة إلى نفس الإجراءات السابقة والتدابير الوقائية عبر المستشفيات، مفيدا بأن الكوفيد ليس وباء وإنما جائحة عالمية. اجتاحت أغلب دول العالم بالرغم من منظومتها الصحة المتطورة إلا أن الإصابات إرتفعت بها.

وقد أعطى بن بوزيد تعليمات صارمة لمدراء الصحة عبر الولايات من خلال لقاء معهم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد للتجهيز تحسبا لموجة أخرى إن كانت.

وعن السلالة الجديدة للمتحور أوميكرون "ب أ5" قال بن بوزيد، إنها منتشرة بكثرة في العالم وهي منتشرة في بعض الولايات بالجزائر وليست خطيرة كما جاء في الموجة الرابعة. مؤكدا أن الموجة الثالثة هي التي أنهكت الجزائريين والقطاع الصحي بسبب تطلبها للأوكسيجين.