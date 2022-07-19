قال وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء عبد الرزاق سبقاق على هامش استقباله لبعثة المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد بمطار هواري بومدين الدولي، أن الجزائر قادرة على احتضان نهائيات أمم إفريقيا 2025 في حال انسحاب غينيا.

وصرح سبقاق في هذا الشأن مؤكدا:" تجربة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، تجربة رائدة وليست عمل صدفة، هناك عمل منظم على مستوى جميع المستويات، الاتحادات تغيّرت وهناك تحديات جديدة".

وأردف:" الجزائر قادرة على احتضان مختلف المنافسات، فرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعجب في زيارته الأخيرة للجزائر بالإمكانيات المتوفرة لدينا والتي لا توجد في بعض الدول الإفريقية".

وختم: "سنستلم مستقبلا ملاعب كل من براقي، الدويرة، تيزي وزو، عنابة، قسنطينة ولدينا مصطفى تشاكر، 5 جويلية وملعب وهران وسيق وهذا أمر محفز للغاية، لما لا؟ إن شاء الله نترشح لاحتضان البطولة".