Les étudiants de l’Ecole Supérieure des Sciences Appliquées ont refusé, dimanche, la proposition du déplacement de l’école vers l’Ecole Nationale Supérieure de Technologie ENST, sise à Dergana à l’Est d’Alger.

Dans un sondage d’opinion effectué par les étudiants de l’école, ces derniers ont exprimé leur stupéfaction et refus de cette décision de leur transfert vers Dergana, alors qu’il était prévu, au préalable, de les transférer vers le pôle universitaire de Sidi Abdallah.

Ils ont expliqué que ce transfert vers Dergana ne fera qu’aggraver leur situation, à cause de la difficulté des transports et l’embouteillage qui caractérise cette localité, sans oublier le fait qu’il fallait les prévenir au préalable de cette décision.

De leur côté, les enseignants et travailleurs ont appelé le ministère de la tutelle de tenir sa promesse de les transférer vers le pôle universitaire de Sidi Abdallah ou de les maintenir au sein de leur école sise à Bab El Oued au centre d’Alger.

Ils ont, notamment, émis des contre-propositions de les transférer vers l’école de médecine Mohamed Meharzi ex (La Perine) ou vers le Lycée technique Ibn Al Haythem, au boulevard Mohamed Belouizdad ex Ruisseaux et revendiqué l’annulation du choix de la fusion de leur école avec l’Ecole Nationale des Technologies de Dergana, pour des raisons qu’ils ont qualifiées de pédagogiques, objectives et socioprofessionnelles.

Selon ces enseignants, si cette fusion et le déplacement vers Dergana venaient d’être imposés, c’est tout l’apport de l’ESSA-d’Alger de plus de treize années dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui allait être perdu.

Pour rappel, le ministère de l’enseignement supérieur avait proposé, auparavant, la fusion des deux écoles (ESSA d’Alger et ENST), au sein de la nouvelle école supérieure des technologies avancées, au niveau du pôle universitaire de Sidi Abdallah, tout en accordant la possibilité de transfert vers d’autres établissements aux enseignants et ATS.