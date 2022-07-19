ووري الثرى بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقبرة الخير (جنوب سطيف) جثمان المجاهد،محمد الهادي الشريف المدعو جنادي الذي توفي مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 99 سنة في جو جنائزي مهيب.

وانطلقت جنازة الفقيد من مقر سكناه بحي محطة القطار (لانقار) وسط مدينة سطيف نحو مسجد أبي ذر الغفاري بنفس الحي و هو المسجد الذي شهد انطلاق مسيرة الثامن ماي 1945 التي شارك فيها الفقيد ثم نحو مثواه الأخير بمقبرة الخير و ذلك بحضور

جمع غفير من سكان مدينة سطيف و الولايات المجاورة و ممثلي مؤسسة الثامن ماي 1945 يتقدمهم رئيسها عبد الحميد صلاقجي.

وعقب الانتهاء من مراسم الدفن و تشييع الجنازة، أكد رئيس مؤسسة الثامن ماي 1945 عبد الحميد صلاقجي أن الفقيد "كان مناضلا و مجاهدا يحب وطنه بإخلاص منقطع النظير رفقة أفراد أسرته و أن منزله كان أحد المحطات الشاهدة على بشاعة الاستعمار الفرنسي, حيث وقع تبادل ناري إبان الثورة التحريرية المظفرة بين مجاهدين كانوا داخل بيته و الجيش الاستعماري أدى إلى إصابة ابنته و استشهاد مسؤول إخباري في صفوف جيش التحرير الوطني هو الشهيد عبد الحميد دوهيل".

وبعد الاستقلال كان الفقيد من أبرز المؤطرين لمؤسسة الثامن ماي 1945 و لم يتخلف أبدا عن الإدلاء بشهاداته للأجيال القادمة باعتباره كان أحد الشهود العيان المميزين حول مسيرة الثامن ماي 1945 و غيرها من الأحداث التي لم يبخل الفقيد يوما في الإدلاء بشهادات بشأنها للأجيال القادمة.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة، بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى أسرة المجاهد الفقيد ورفاقه في النضال، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والرضوان وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.