قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية ماريوس بيليكانوس اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاختبارات التي خضع لها الرئيس نيكوس أناستاسيادس، أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف بيليكانوس،حسبما نقلت صحيفة سايبريس ميل القبرصية، أن نتائج فحوصات الرئيس كانت إيجابية خلال الاختبارات الروتينية التي خضع لها صباح اليوم.

وأوضح أن الأعراض التي ظهرت على الرئيس خفيفة ووصفت حالته الصحية بأنها جيدة.

وأشار المتحدث إلى أنه تماشيا مع البروتوكولات الصحية سيمتنع الرئيس عن القيام بالتزاماته خلال الأيام القليلة المقبلة وهو الأمر الذي يعرب عن أسفه لحدوثه.