حل أول فوج للحجاج من ولايات غرب البلاد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" عائدين من البقاع المقدسة (المملكة العربية السعودية) بعد أدائهم مناسك الحج لموسم 2022.

و تم استقبال الحجاج العائدين إلى أرض الوطن و الذي يضم 300 حاجا و حاجة من ولايات غرب البلاد على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية في أحسن الظروف مع الاحترام الصارم للتدابير الصحية الوقائية اللازمة على مستوى مصالح مطار وهران.

و قال مدير المطار ، شنين نجيب الله في تصريح ل(وأج) ان مصالح مطار وهران الدولي جهزت القاعة المخصصة لاستقبال الحجاج بالعتاد الضروري على غرار الكاميرات الحرارية التي تستعمل في قياس حرارة الجسم و توفير الكمامات و السائل المعقم لليدين و غيرها لضمان الأمن الصحي للحجاج.

كما استفاد الحجاج العائدون من البقاع الإسلامية المقدسة من جميع التسهيلات اللازمة المتعلقة بالإجراءات الجمركية داخل البلاد و خارجها مما سمح لهم بأداء مناسك فريضة الحج في أحسن الظروف الممكنة كما أشير اليه.

و قد سادت أجواء من البهجة و السرور بالمطار الدولي "أحمد بن بلة" الذي حضر به أفراد لعائلات الحجاج العائدين قدموا لاستقبالهم من عدة ولايات من غرب البلاد.

وتم برمجة 16 رحلة جوية لنقل الحجاج من البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية إلى المطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" للتكفل بنقل زهاء 5.100 حاج و حاجة من ولايات الجهة الغربية للوطن و ذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 30 يوليو حيث يتراوح عدد الحجاج في كل رحلة ما بين 250 و 300 حاج من 11 ولاية من غرب الوطن.