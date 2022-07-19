19 جولية 2022
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من هو مدير الأمن الداخلي الجديد؟

أخبار الوطن
19 جولية 2022 ()
ف.غ
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نصب اليوم الفريق أول، السعيد شنقريحة، اللواء جمال كحال في منصب مدير الأمن الداخلي، خلفا للواء عبد الغني راشدي، فمن هو مدير الأمن الداخلي الجديد؟.

اللواء جمال كحال، سبق وأن شغل منصب مدير المدرسة العليا للأمن العسكري ببني مسوس، كما شغل منصب مدير الأمن الرئاسي إلى غاية 2015 . ورقي لرتبة جنرال سنة 2007 ثم إلى رتبة لواء سنة 2012 ، ليعين في منصب مدير الأمن الخارجي شهر ماي الفارط.

يوجد في سجل المدير الجديد للأمن الداخلي أيضا، مسيرة طويلة في مكافحة الارهاب فضلا عن مسامهته في تكوين عدد لا يستهان به من الضباط في مجال الاستعلامات.

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