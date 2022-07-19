تتوقع الندوة الجهوية لجامعات الغرب استقبال حوالي 85 ألف طالب جديد بمؤسسات التعليم العالي لغرب البلاد مع الدخول الجامعي المقبل، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الأمين الدائم بالندوة، الأستاذ أرزقي قروي.

و ذكر أرزقي قروي، أن الجامعات و المراكز الجامعية و المدارس العليا بغرب البلاد تتوقع استقبال حوالي 85 ألف طالب جديد من بين الفائزين بامتحان شهادة البكالوريا مع الدخول الجامعي المقبل، و شرعت في التحضير النهائي لاستقبال هذا العدد بتوفير الإمكانيات المادية و البشرية المناسبة.

و أشار ذات المصدر إلى أن مؤسسات التعليم العالي بولايات غرب البلاد تتوقع في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل استلام حوالي 18 ألف مقعد بيداغوجي جديد منها 7 آلاف مقعد بولاية الشلف و 4 آلاف مقعد بولاية تيسمسيلت و 2.200 مقعد بولاية مستغانم و 2.000 مقعد بولاية تلمسان إضافة إلى 1000 مقعد بيداغوجي بولاية وهران.

كما تتوقع مؤسسات التعليم العالي بولايات غرب البلاد، حسب الأستاذ قروي, استلام 32 ألف سرير بهياكل الإيواء التابعة لديوان الخدمات الجامعية منها 12 ألف سرير بولاية مستغانم و 6 آلاف سرير بولاية وهران و 4 آلاف سرير بولاية تيارت و 4 آلاف سرير بولاية الشلف و 2.700 سرير بولاية غليزان و 2.000 سرير بولاية سيدي بلعباس إضافة إلى 1.000 سرير بولاية بشار.

و نوه ذات المصدر بالتغييرات التي أحدثتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على مجموعة من مسارات التعليم العالي لمعالجة بعض الاختلالات التي سجلت خلال عمليات التقييم المختلفة و منها تغيير مسارات التعليم العالي لحاملي شهادة البكالوريا في تخصص تقني رياضي باستحداث 4 تخصصات هندسية و مسارات للمهندسين في شعبة العلوم و التكنولوجيا و مسار للمهندسين في الإعلام الآلي.