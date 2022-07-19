أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على التنصيب الرسمي لللواء عبد الغني راشدي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي.

بمقر المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، ترأس الفريق أول مراسم تنصيب اللواء عبد الغني راشدي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء جمال كحال: "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 13 جويلية 2022، أنصّب رسميا اللواء عبد الغني راشدي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء جمال كحال. وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة."

هذه المناسبة شكلت فرصة للفريق أول، لعقد لقاء مع إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، ألقى خلاله كلمة توجيهية أسدى لهم من خلالها جملة من التعليمات والتوجيهات، تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة والمهنية والاحترافية في أداء المهام المنوطة بهم، حاثا إياهم على ضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية، من أجل مواكبة التحولات الجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. في الختام أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم السلطة.