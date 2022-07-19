استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، المستشار جمال هاضل الجلاوي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووقع الطرفين البرنامج التنفيذي للتعاون القضائي و التجارب بين البلدين.

وأشادا خلال محادثاتهما بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينها، كما استعرضا سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

وبالمناسبة، أبرز رئيس المحكمة الدستورية "أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة في الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة، خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إنشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة".

من جانبه، أكد وزير العدل الكويتي على "الأهمية البالغة التي توليها السلطات الكويتية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر"، منوها بما تم تحقيقه في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، جدد المسؤولان إرادتهما في العمل لتعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، خاصة في مجال العدالة والقضاء الدستوري.