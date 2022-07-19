أشهر، عصر اليوم الثلاثاء، فرنسي اسلامه بمسجد عمر بن الخطاب بسكيكدة، وقد اختار له اسم عبد الكريم.

يبلغ من العمر 67 سنة، وقد جاء إلى الجزائر بالضبط إلى سكيكدة، في إطار عطلة سياحية.

وحسب مصادر عليمة، فإن المعنى قد أشهر إسلامه لكونه مقبل على الزواج من امرأة مسلمة من ولاية سكيكدة.

هذه العملية قد تمت بحضور مدير الشؤون الدينية والأوقاف وجمع غفير من المصلين.

وحسب مصادر عليمة، فان مديرية الشؤون الدينية قد قامت بالإجراءات القانونية التي تسمح باعتناق الإسلام للرعايا الأجانب. والرعية الفرنسية تتوفر فيها الشروط القانونية التي سمحت له باعتناق الدين الحنيف، حسب نفس المصادر.