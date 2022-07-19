توفي ثلاثة اشخاص و أصيب ثلاثة اخرين في حادث مرور، مساء اليوم، بالطريق الوطني رقم 01 "ب" حوالي 110 كلم اتجاه قطارة بمسعد " منطقة البويقلة" بالجلفة تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع سويفت سوزوكي ترقيم ولاية تيميمون.

الحادث اسفر للأسف عن وفاة 03 ضحايا تتراوح اعمارهم ( ضحيتين من جنس ذكر 53 سنة و 59 سنة وطفل 09 سنوات).

وإصابة 03 اشخاص تتراوح اعمارهم ( انثى 38 سنة و طفلتين 14 سنة و 07 اشهر) تم تقديم لهم الإسعافات وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مسعد من طرف مصالح الحماية المدنية فيما تم تحويل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهتها،فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.