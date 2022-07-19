استلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد كل من سفيري جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب إفريقيا، اليوم.

ذكر بيان لرئاسة الجمهورية:” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يستلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الصين الشعبية، لي جيان.”

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

كما استلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب إفريقيا، بيلي ليسيدي ماسيتلا، حسب بيان للرئاسة.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.